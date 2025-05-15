На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минпромторге заявили об отсутствии заявок иностранных компаний на возврат в Россию

Минпромторг признал отсутствие заявок иностранного бизнеса на возврат в Россию
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Иностранные компании, желающие вернуться на российский рынок, должны самостоятельно подать заявку. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, отметив, что в правительстве таких обращений пока нет, передает РИА Новости.

Он уточнил, что алгоритм возврата уже разработан, но заинтересованность иностранного бизнеса отсутствует.

«При рассмотрении гипотетических инициатив приоритетом станут интересы отечественных производителей для обеспечения их устойчивого развития», — подчеркнул чиновник.

Чекушов добавил, что механизм предусматривает оценку влияния на российскую экономику и защиту местных брендов.

13 мая сообщалось, что «Деловая Россия» предлагает механизм возврата западных компаний через создание совместных предприятий с контролем со стороны российских партнеров. По его мнению, «грести всех под одну гребенку» неуместно. Некоторые зарубежные компании продолжили работать в РФ и инвестировать, несмотря на сложности и давление со стороны политиков.

Ранее Владимир Путин назвал «придурками» руководителей стран, вводящих санкции против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами