В Минпромторге заявили об отсутствии заявок иностранных компаний на возврат в Россию

Иностранные компании, желающие вернуться на российский рынок, должны самостоятельно подать заявку. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, отметив, что в правительстве таких обращений пока нет, передает РИА Новости.

Он уточнил, что алгоритм возврата уже разработан, но заинтересованность иностранного бизнеса отсутствует.

«При рассмотрении гипотетических инициатив приоритетом станут интересы отечественных производителей для обеспечения их устойчивого развития», — подчеркнул чиновник.

Чекушов добавил, что механизм предусматривает оценку влияния на российскую экономику и защиту местных брендов.

13 мая сообщалось, что «Деловая Россия» предлагает механизм возврата западных компаний через создание совместных предприятий с контролем со стороны российских партнеров. По его мнению, «грести всех под одну гребенку» неуместно. Некоторые зарубежные компании продолжили работать в РФ и инвестировать, несмотря на сложности и давление со стороны политиков.

Ранее Владимир Путин назвал «придурками» руководителей стран, вводящих санкции против России.