Россиянам раскрыли, как купировать у собаки симптомы укачивания в машине

Кинолог Голубев рассказал, как сделать так, чтобы собаку не укачивало в машине

Собаки любят кататься на автомобилях, но с непривычки их может укачивать, поэтому приучать питомцев к путешествиям на машине следует постепенно. Об этом рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Укачивание собаки в машине или кинетоз — довольно распространенный случай, который может превратить приятную поездку в настоящую проблему», — сказал собеседник агентства.

Специалист пояснил, что в моменты приступов укачивания хозяину важно понимать, что в 90% случаев основная причина плохого самочувствия собаки в дороге — слабый вестибулярный аппарат, особенно актуально это для щенков, поэтому кинолог призвал избегать в поездках суеты, громких звуков и резких маневров.

Избежать приступ можно, если постепенно приучать собаку к поездкам, указал Голубев. Сначала ее можно просто пускать внутрь на сидение, чтобы она поняла, что машина не таит в себе угрозы. Затем собака должна привыкнуть к движению, для этого можно каждый вечер делать с ней круг во дворе, рассказал эксперт. Также кинолог посоветовал сыграть на ассоциации и возить собаку не только к врачу, но и в парк или зоомагазин, чтобы у животного не было боязни автомобиля из-за поездок к ветеринару.

Среди прочего Голубев посоветовал кормить животное минимум за два часа до поездки и держать в автомобиле питьевую воду. Кроме того, не помешает заранее подготовить влажные салфетки, пакетики, подстилки и любимые игрушки собаки, а также всегда проветривать машину.

В случае если базовые методы не помогают преодолеть кинетоз, то в этом случае следует обратиться к ветеринару, чтобы он подобрал медикаменты, которые бы купировали приступы укачивания.

До этого Голубев объяснил, почему нельзя запрещать собаке лаять. Он объяснил, что лай для собак является способом коммуникации, возможностью заявить о себе и выразить свои эмоции. Попытка подавить это — лишение возможности выразить чувства, отметил эксперт.

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