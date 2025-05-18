В Ватикане пройдет Месса начала понтификата папы Римского Льва XIV

Папа Римский Лев XIV официально взойдет на Апостольский престол 18 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

На церемонию интронизации прибудут делегации из 156 стран и международных организаций. Среди гостей будут главы около 30 государств.

Префект дикастерии по делам епископов, 69-летний Роберт Фрэнсис Превост, стал 267-м папой Римским. Избрание произошло на конклаве в Сикстинской капелле в Ватикане 7 и 8 мая. Впервые Римско-католическую церковь возглавил представитель США. Превост принадлежит к ордену Святого Августина.

Торжественная месса, знаменующая начало папского служения Льва XIV, наполнена глубоким символизмом. Ему вручат символы власти: шерстяной паллий, наплечную ленту, и «перстень Рыбака» из позолоченного серебра с изображением Святого Петра, первого епископа Рима, держащего ключи.

Богослужение пройдет в базилике Святого Петра. Папа вместе с патриархами Восточных Церквей пройдет к гробнице первого епископа Рима. Во время церемонии новый понтифик обратится к верующим с проповедью.

На интронизацию в Италию приехали лидеры разных стран. Среди них президент Перу, где Лев XIV провел два десятилетия как миссионер. США представит вице-президент Джей-Ди Вэнс, а не Дональд Трамп, как на похоронах папы Франциска. Российскую делегацию возглавит глава Минкультуры Ольга Любимова. РПЦ представит митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор (Сиротенко).

Церемония интронизации заменила коронацию, последний раз проведенную в 1963 году при Папе Павле VI. Он пожертвовал свою тиару бедным. С тех пор понтифики используют епископскую митру, а их символами власти стали «перстень Рыбака» и паллий.

Ранее стало известно, что нового папу Римского избрало больше всего кардиналов в истории.