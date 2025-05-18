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Папа Римский Лев XIV официально взойдет на Апостольский престол

В Ватикане пройдет Месса начала понтификата папы Римского Льва XIV
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Remo Casilli/Reuters

Папа Римский Лев XIV официально взойдет на Апостольский престол 18 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

На церемонию интронизации прибудут делегации из 156 стран и международных организаций. Среди гостей будут главы около 30 государств.

Префект дикастерии по делам епископов, 69-летний Роберт Фрэнсис Превост, стал 267-м папой Римским. Избрание произошло на конклаве в Сикстинской капелле в Ватикане 7 и 8 мая. Впервые Римско-католическую церковь возглавил представитель США. Превост принадлежит к ордену Святого Августина.

Торжественная месса, знаменующая начало папского служения Льва XIV, наполнена глубоким символизмом. Ему вручат символы власти: шерстяной паллий, наплечную ленту, и «перстень Рыбака» из позолоченного серебра с изображением Святого Петра, первого епископа Рима, держащего ключи.

Богослужение пройдет в базилике Святого Петра. Папа вместе с патриархами Восточных Церквей пройдет к гробнице первого епископа Рима. Во время церемонии новый понтифик обратится к верующим с проповедью.

На интронизацию в Италию приехали лидеры разных стран. Среди них президент Перу, где Лев XIV провел два десятилетия как миссионер. США представит вице-президент Джей-Ди Вэнс, а не Дональд Трамп, как на похоронах папы Франциска. Российскую делегацию возглавит глава Минкультуры Ольга Любимова. РПЦ представит митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор (Сиротенко).

Церемония интронизации заменила коронацию, последний раз проведенную в 1963 году при Папе Павле VI. Он пожертвовал свою тиару бедным. С тех пор понтифики используют епископскую митру, а их символами власти стали «перстень Рыбака» и паллий.

Ранее стало известно, что нового папу Римского избрало больше всего кардиналов в истории.

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