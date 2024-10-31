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В Кемерово местных жителей обвинили в хищении 24 млн рублей, выделенных в виде грантов

Восемь жителей Кемерово похитили 24 млн рублей, выделенных в виде грантов

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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Восемь жителей Кемерово обвиняются в хищении более 24 млн рублей после того, как они предоставили ложные сведения в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-центр судов Кемеровской области.

Центральный районный суд города установил, что данные средства были выделены крестьянским (фермерским) хозяйствам в виде грантов на развитие семейных животноводческих ферм в рамках областной госпрограммы по поддержке агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельской территории. В УФСБ России по региону уточнили, что среди организаторов был специалист минсельхоза.

«Организаторами хищения денег выступили главный специалист отдела по работе с личными подсобными хозяйствами и садоводческими обществами минсельхоза и ее знакомая, обладающая специальными познаниями в области составления отчетных документов, имеющая доступ к печатям и расчетным счетам подставных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — сообщили в ведомстве.

В отношении граждан возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), им назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Фигурантам также придется выплатить штрафы в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

Накануне сообщалось, что экс-глава управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия Магомед-Башир Калиматов обвиняется в восьми эпизодах хищений. Калиматов совершил восемь эпизодов мошенничества в особо крупном размере. Ему также предъявлено обвинение в создании преступного сообщества.

Ранее был установлен организатор хищения имущества Минобороны стоимостью 244 млн рублей.

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