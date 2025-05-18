В России набирает популярность тренд на поливоркинг

На рынке труда все более заметен тренд на поливоркинг. Специалисты совмещают сразу несколько абсолютно разных должностей и мест работы из-за желания повысить свои доходы и расширить навыки. Почему этот феномен набирает популярность, опасен ли он для специалистов и бизнеса, а также насколько выгодно иметь несколько работ одновременно, «Газете.Ru» рассказала HR-директор сервиса для безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff Камилла Столповских.

Хотя сам термин «поливоркинг» появился относительно недавно, в России с этим явлением уже давно знакомы. Каждый наверняка хоть раз слышал знаменитую фразу «в такси я работаю для души, а так у меня свой бизнес». В этом и раскрывается вся суть феномена – совмещение диаметрально противоположных видов деятельности для получения дохода, снижения стресса и избежания рутины. А с ростом популярности удалённой работы и фриланса поливоркинг обрел новую жизнь – специалисты активно пробуют себя сразу в нескольких ролях одновременно, чтобы быстрее определиться с карьерным треком, снизить риск профессионального выгорания на одной должности или получать стабильный доход в сложные для экономики времена. Для многих людей такой вид трудоустройства и вовсе стал стилем жизни – играет роль его тесная связь с гиг-экономикой.

«Поливоркинг ассоциируется со свободой и движением – с тем, что особенно ценит молодое поколение. С приходом гибридных и удалённых форматов занятости специалисты могут гибко управлять видами работы и графиком, а также адаптировать их под свои профессиональные интересы. А значит, зачем терять время и последовательно «пробовать себя» в разных сферах, если можно одновременно быть и графическим дизайнером, и программистом – в штате или на фрилансе, а в свободное время – развозить заказы в качестве курьера?», — отмечает эксперт.

Однако может возникнуть закономерный вопрос – не несёт ли рисков такой вид занятости для самого специалиста? Эти опасения небезосновательны – некоторые компании до сих пор настороженно относятся к поливоркерам.

Во-первых, существует ошибочное мнение, что поливоркеры относятся к своим обязанностям несерьезно и обладают недостаточной квалификацией. Однако в реальности часто оказывается наоборот: поливоркеры — это высококвалифицированные специалисты с широким кругозором и знаниями в различных областях, что позволяет им комплексно подходить к решению задач. Кроме того, в таком виде занятости важную роль играют развитые soft skills, которые помогают полиработникам выстраивать грамотную коммуникацию с работодателем и коллективом или заказчиком и его командой.

Во-вторых, бизнес пугает неоднозначность поливоркинга – как убедиться, что специалист не будет перегружен другими делами и точно выполнит то, что от него требуется? Проблема решается корректным оформлением документов, где прописываются все условия работы или заказа, включая сроки, вид и размер оплаты, а при необходимости даже график работы специалиста.

А ещё поливоркинг особенно популярен у фрилансеров – тогда изучение налоговых нюансов становится обязательным как для специалиста, так и для компании. Важно не допускать ошибок в документации с обеих сторон и вовремя уплачивать налоги – иначе можно столкнуться с проблемами и большими штрафами. С этим помогут специальные сервисы и налоговые консультанты.

А сколько можно заработать будучи поливоркером? Точную сумму назвать сложно – доход может достигать 200-300 тысяч рублей или даже быть выше. Всё зависит от целей специалиста и грамотно выстроенных процессов взаимодействия с работодателем.

«Ключевыми факторами, влияющими на доход, становятся личный бренд, портфолио, внимание к условиям работы и ее оплаты, четкий тайм-менеджмент и личная продуктивность. Кроме того, поливоркерам доступно «лавирование» между различными сферами рынка труда – при наличии нужных навыков можно параллельно найти дополнительную работу в «прибыльных» в данный период времени нишах, например, в ИТ», — комментирует Столповских.

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