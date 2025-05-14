Больше половины россиян уверены в своей высокой производительности

Больше половины опрошенных россиян (59%) уверены, что у них высокая производительность труда. По сравнению с прошлым годом доля тех, кто считает себя высокоэффективным на работе, выросла на 7 п.п. Еще треть респондентов (30%) считают, что у них средняя эффективность на работе. И всего 1% опрошенных признались, что у них низкая производительность, а 2% не смогли ответить на вопрос.

Это показало исследование hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 7% респондентов заявили, что не интересуются этой темой, но хотели бы, чтобы их компания помогла им измерить свою рабочую эффективность. Интересно, что больше всего в этом заинтересованы молодые работники до 24 лет — сразу 13% опрошенных в этом возрасте хотели бы, чтобы работодатель измерил их эффективность. Эта же категория реже других указывала на то, что они высокопроизводительны на работе.

В разрезе профессиональных сфер: чаще других заявляли, что считают себя высокоэффективными на работе представители среднего и высшего менеджмента (сразу 85% положительных ответов). А вот реже всего на свою высокую производительность указывали представители рабочих профессий (лишь 53% положительных ответов). Аналитики выявили эту закономерность еще несколько лет назад. И с течением времени топ-менеджмент лишь укреплялся в мнении о том, насколько высок их уровень эффективности на работе.

«Например, в аналогичном опросе 2024 года о высокой производительности своего труда заявили 70% топ-менеджеров и лишь 49% среди рабочих. Вполне вероятно, что подобная разница в оценке собственного вклада и уровня эффективности связана с возможностью «оцифровать» свой вклад и отследить через специальные приложения или программы исполнение тех или иных задач. Многое в сфере производства, строительства, транспорта, ретейла завязано на аналоговые продукты, когда нужно что-то сделать руками. В то время как в ИТ-сфере, маркетинге и среди топ-менеджеров почти все уже переведено в «цифру», а значит, более измеримо, понятно и прозрачно», — отмечает Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Это наблюдение подтверждается и другими данными, полученными в ходе опроса. Так, почти половина опрошенных (42%) используют аналоговые инструменты для повышения своей эффективности на работе (записывают задачи на бумаге, на стикерах). Еще треть (31%) ведут общение с коллегами в рабочих чатах на специальных платформах. Четверть (25%) стараются расставлять задачи по приоритетности. Каждый пятый россиянин использует метод «лягушки» (начинает день с самой сложной или неприятной задачи). Лишь 8% работников используют программы по тайм-менеджменту, и только 4% прибегают к помощи программ управления проектами (Jira, ClickUp и др.).

Более того, лишь у 10% опрошенных россиян на работе есть автоматизированная система распределения задач. А вот 2/3 респондентов признались, что выбирают и решают задачи по мере срочности (64%).

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