В Южной Америке резко выросла заболеваемость желтой лихорадкой

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала более чем трехкратное увеличение случаев заражения желтой лихорадкой в странах Южной Америки в 2025 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в период с 29 декабря 2024 года по 26 апреля 2025 года в Боливии, Бразилии, Колумбии, Перу и Эквадоре было выявлено 212 подтвержденных случаев заболевания.

Особенно тревожит ВОЗ распространение случаев желтой лихорадки за пределы бассейна Амазонки, а именно в штат Сан-Паулу в Бразилии и департамент Толима в Колумбии. Организация подчеркивает, что в Колумбии население в значительной степени подвержено риску заражения из-за отсутствия масштабных профилактических мер. ВОЗ оценивает риск для общественного здравоохранения в регионе как высокий.

В Бразилии с 29 декабря 2024 года зарегистрировано 110 случаев заболевания. В Колумбии выявлено 60 зараженных, в Перу — 35. В Эквадоре отмечено четыре случая заболевания. В Боливии заразились три человека.

«ВОЗ подчеркивает важность активного наблюдения, своевременного лабораторного тестирования, трансграничной координации и обмена информацией. Вакцинация остается основным средством профилактики и контроля желтой лихорадки», — говорится в заявлении организации.

При этом ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на торговлю и поездки в связи с текущей вспышкой желтой лихорадки в Южной Америке.

Желтая лихорадка — острое вирусное заболевание, переносимое инфицированными комарами. Около 90% случаев заражения происходит в странах Африки к югу от Сахары. Болезнь может вызывать резкое повышение температуры, поражение печени и почек, а также кровотечения.

17 мая в Праге госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола, прибывшего в Чехию из Демократической Республики Конго.

Ранее Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию со вспышкой желтой лихорадки в Колумбии.