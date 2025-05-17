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В Подмосковье два человека погибли в ДТП с участием фуры и микроавтобуса

Два человека погибли в автокатастрофе с участием грузовика и микроавтобуса
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Подмосковная полиция

В Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись грузовик «КамАЗ» и микроавтобус Mercedes. Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила, что инцидент привел к гибели двух человек, еще четверо получили ранения.

«Около 14:20 мск на 67-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» произошло попутное столкновение грузового автомобиля марки «КамАЗ» и микроавтобуса марки Mercedes. В результате ДТП два человека погибли на месте, четверо получили телесные повреждения», — отметили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.

До этого в Чувашии на видео попал момент наезда автомобиля Toyota на трех пешеходов. Пострадавшие, включая несовершеннолетнего, госпитализированы. Свидетелями аварии стали сотрудники ДПС, которые ехали в противоположном направлении.

Ранее массовое ДТП с участием мотоцикла парализовало движение на МКАД.

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