Массовое ДТП с участием мотоцикла парализовало движение на МКАД

На МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 26 км МКАД (в районе съезда №26) произошло ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе добавили, что движение в районе места аварии затруднено и призвали водителей искать пути объезда.

По данным сервиса »Яндекс Карты» на 16:25 мск, в южной части МКАД длина пробки на внешней стороне достигает 6,5 км. Она начинается в районе пересечения кольцевой и Московского скоростного диаметра (МСД) и заканчивается после пересечения с Каширским шоссе. Также затруднен съезд с трассы М-4 «Дон» на МКАД.

Ранее в Чувашии попал на видео момент наезда автомобиля на трех пешеходов.