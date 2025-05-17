Российскую пенсионерку лишили сбережений и заставили инсценировать похищение внучки

Жительница Армавира поверила мошенникам и была вынуждена вместе с внучкой инсценировать свое собственное похищение, сообщил в УМВД по Краснодарскому краю.

Недавно 82-летней пенсионерке из Армавира позвонил неизвестный, который назвался сотрудником НЭСК (краснодарской энергосбытовой компании — прим. ред.) и потребовал переоформить договор через доверенность. Далее ей пришло уведомление о взломе Госуслуг, а затем женщина узнала, что от ее имени переводятся деньги в поддержку ВСУ.

Запуганная пенсионерка перевела 900 тыс. рублей на «безопасный счет», а потом под влиянием аферистов купила новый телефон и разбила старый. Собеседники заявили, что теперь женщина и ее 13-летняя внучка должны снять номер в гостинице, раздеться и прислать фото, чтобы подтвердить личность, и принялись шантажировать мать школьницы, используя присланные снимки как доказательство похищения. Родительница обратилась в полицию, и «похищенных» оперативно нашли. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники выманили у россиянки 3,9 млн рублей и потребовали непристойное селфи.