Мошенники выманили у курянки 3,9 млн рублей и потребовали непристойное селфи

Жительница Курска стала жертвой мошенников, поверив в их легенду. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты рассказали 35-летней женщине об утечке данных сотрудников компании, в которой она работает. Из-за этого злоумышленники якобы взяли на нее несколько кредитов, и, чтобы обезопасить себя, она согласилась выполнять все инструкции аферистов.

«Потерпевшая приобрела новый телефон, сим-карту и установила приложение под диктовку собеседника», – сообщается в публикации.

Затем пострадавшая отправила 750 тысяч рублей из своих сбережений. Затем она продала автомобиль бизнес-класса и взяла в долг деньги у родственников и друзей. Все средства она перевела на указанные мошенниками счета.

После этого аферисты заявили, что для подписания документов по возврату денег она должна сделать селфи непристойного характера. После этого женщина поняла, что ее обманывают. Всего она отдала злоумышленникам 3,9 миллиона рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Башкирии ограбила две финансовых организации по требованию мошенников.