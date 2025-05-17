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В Забайкалье угонщика автомобиля нашли по забытой в салоне бутылке из-под пива

В Забайкалье полиция задержала угонщика благодаря оставленной в машине бутылке
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Константин Чалабов/РИА Новости

В Краснокаменске несостоявшегося угонщика поймали благодаря забытой в салоне бутылке из-под пива, сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Владелец Toyota Vista услышал посреди ночи звук сигнализации и, выйдя на улицу, увидел, что в салоне его автомобиля сидит неизвестный. Хозяин иномарки ударил по капоту и спугнул неудачливого угонщика, который спешно покинул место происшествия. Местный житель не сумел разглядеть его лица, но все же обратился в полицию. Правоохранители осмотрели заинтересовавший угонщика автомобиль и нашли внутри бутылку из-под пива, оставленную подозреваемым.

«Полицейские установили, когда и в каком магазине был приобретен алкоголь, и установили личность злоумышленника. Им оказался 24-летний ранее судимый житель села Приаргунск, который недавно переехал в Краснокаменск. Мужчина признался, что ночью решил съездить в родной поселок. Увидев автомобиль со скотчем на заднем стекле автомобиля, он оторвал его, проник в салон и почти завел машину, но неожиданно вышел ее владелец», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в Иркутске бездомный угнал машину, чтобы погреться.

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