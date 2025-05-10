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Через шампур для шашлыков можно заразиться столбняком, предупредил врач

Врач Лебедев: если пораниться шампуром, то есть риск заразиться столбняком

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Столбняк — бактериальное острое инфекционное заболевание, которым можно заразиться при попадании почвы в рану. Это возможно, если пораниться загрязненным шампуром при приготовлении шашлыка, рассказал «Газете.Ru» ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«В организм человека бактерия попадает через рану, даже небольшую царапину или порез, нанесенную предметом, который имел контакт с почвой. Особую опасность представляют ржавые металлические предметы. Также возможно инфицирование при ожогах. Но самыми опасными «воротами» для инфекции являются колотые глубокие ранения и обширные повреждения кожных покровов. Именно в таких случаях легче создаются анаэробные (бескислородные) условия, необходимые для развития возбудителя. Пораниться возможно дачным инвентарем, строительными инструментами, при работе в саду, а также неосторожно наступив на торчащий из земли ржавый гвоздь или щепку. И даже шампуром — при приготовлении шашлыка», — объяснил доктор.

При этом первые симптомы этой болезни могут появиться только спустя 40 дней после заражения.

«Скрытый (инкубационный) период при столбняке длится от двух до 40 дней (реже — от нескольких часов до нескольких месяцев). И чем он короче, тем тяжелее протекает заболевание. Иногда могут отмечаться предвестники болезни — тянущие боли в ране, судорожные подергивания в мышцах. Первым ярким симптомом развивающейся болезни является тризм жевательных мышц — из-за судорожных сокращений практически невозможно открыть рот, он растягивается, что имеет сходство с улыбкой (сардоническая улыбка). В дальнейшем развивается опистотонус — запрокидывание головы назад и изгибание тела в виде дуги, при этом упором в постели служат только голова и пятки», — рассказал врач.

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