На Ленинградском проспекте загорелся жилой дом

На севере столицы загорелся жилой дом. Об этом сообщает в своем Telegram-канале городское управление МЧС.

Как уточняет ведомство, возгорание произошло на четвертом этаже в здании на Ленинградском проспекте. На место уже прибыли сотрудники экстренных служб. Данных о пострадавших не поступало.

4 мая на юго-западе столицы около 21:00 произошел взрыв в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева. После этого в здании началось возгорание. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. По данным МЧС, загорелись квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома, между ними рухнули перекрытия. Огонь распространился на площади в 100 кв. м. Предварительная причина произошедшего — взрыв газа. Telegram-каналы писали, что некоторые жильцы оказались заблокированы. По меньшей мере два человека задохнулись, еще 13 пострадали. Жителей соседних подъездов эвакуировали в пункты временного размещения.

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