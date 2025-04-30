Россиянин получил уголовное наказание за жестокую расправу над собакой при ребенке

В Кемерово суд наказал мужчину за жестокую расправу над собакой при ребенке

В Кемерово 42-летнего местного жителя осудили за жестокую расправу с собакой соседей на глазах ребенка. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Кемеровской области.

Согласно материалам дела, в октябре 2024 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию участка соседей, где на привязи сидела собака. Раздраженный ее лаем, он нанес ей удары палкой. После этого собака не выжила. Вся сцена происходила на глазах 11-летнего мальчика, чьим родителям принадлежал питомец.

Подсудимый свою вину признал, возместил моральный ущерб. Суд приговорил кемеровчанина по статье «Жестокое обращение с животными» УК РФ к шести месяцам исправительных работ с испытательным сроком один год. В своем решении суд подчеркнул, что подобные преступления посягают на общественную нравственность.

Ранее в Москве стало известно о том, что живодер, расправившийся с собакой на глазах ребенка, выйдет по УДО.