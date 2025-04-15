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На свободу по УДО выходит расправившийся с собакой на глазах у ребенка живодер

В Москве выпустят по УДО живодера, расправившегося с собакой на глазах ребенка
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Shutterstock

В Москве суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении мужчины, который расправился с собакой ребенка на его глазах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Инцидент произошел в 2018 году. 12-летний мальчик выгуливал трех собак, когда столкнулся неподалеку от детской площадки с мужчиной, который также был с собакой. В какой-то момент его питомец укусил одну из собак ребенка. Та не обратила на это внимания и пошла за своим юным хозяином. Мужчина вместо того, чтобы пойти в другую сторону, спровоцировал продолжение конфликта: принялся избивать собаку мальчика ногами и палкой. Ребенок на коленях просил мужчину прекратить зверства, но тот остановился, когда в происходящее вмешалась прохожая.

После этого ребенок вернулся с питомцами домой. Покалеченный агрессором пес не пережил той прогулки. Экспертиза показала, что у пса произошло обширное кровоизлияние в ткань поджелудочной железы, множественные трещины правой латеральной доли печени, с последующим кровотечением в брюшную полость.

У мальчика развилось тревожно-фобическое расстройство на фоне стресса, у него начались панические атаки.

В декабре 2022 года суд признал мужчину виновным в расправе над собакой и назначил ему 3,5 года в колонии-поселении. В апреле 2025 года стало известно об условно-досрочном освобождении живодера.

Ранее в Ростовской области живодеры пробили собаке голову лопатой.

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