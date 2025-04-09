Педиатр должен заплатить $1,6 млрд за многолетнее насилие над юными пациентками

Педиатр из Нью-Йорка был признан виновным в сексуализированном насилии над детьми, его жертвами признали более 100 женщин. Об этом пишет Associated Press.

На педиатра Стюарта Коппермана, который долгие годы принимал пациентов в своем кабинете на Лонг-Айленде, стали жаловаться еще в начале 1980-х. В 2000 году врача, которому тогда было уже 65 лет, лишили медицинской лицензии, но не стали выдвигать против него никаких обвинений.

Однако около сотни его бывших пациентов, столкнувшихся в детстве с сексуализированным насилием на приеме, долгие годы боролись за справедливость и наконец были услышаны. Верховный суд обязал бывшего врача выплатить им в общей сложности $1,6 миллиарда. По словам Майкла Деллы, адвоката, представляющего интересы пострадавших, последние из 104 присужденных компенсаций были назначены 28 марта, суммы составили от $500 тыс. до $32 млн.

Одна из жертв Коппермана рассказывает, что доктор стал приставать к ней еще в 1968 году, тогда девочке было всего семь лет. Она отмечает, что травма, нанесенная действиями взрослого, привела в ее случае к расстройству пищевого поведения, а также проблемам с алкоголем и наркотиками в раннем возрасте. 63-летняя женщина получила $25 млн компенсации и говорит, что окончание судебного разбирательства принесло ей одновременно облегчение и разочарование.

«Приятно знать, что кто-то нас услышал. Теперь люди понимают масштаб того, что он сделал», — заявила другая потерпевшая, по решению суда она должна получить от педофила $27 млн.

Некоторые пострадавшие намерены бороться за назначенные им компенсации, другие не верят, что 89-летний Копперман сможет возместить им ущерб.

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