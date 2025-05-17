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Против главы «Ленбытхима», обвиняемого в крупном хищении, завершили следственные действия

ТАСС: в отношении главы «Ленбытхима» Михайлова завершили следственные действия
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Максим Блинов/РИА Новости

В отношении главы «Ленбытхима» Дениса Михайлова, обвиняемого в хищении более 50 млн рублей в рамках госконтрактов для Министерства обороны России, завершили следственные действия. Об этом сообщили в Главном военно-следственно управлении (ГВСУ) СК России, передает ТАСС.

В ведомстве напомнили, что Михайлов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В сентябре прошлого года стало известно, что Михайлов был помещен под домашний арест в Санкт-Петербурге в связи с делом о мошенничестве, связанном с госконтрактами на сумму свыше 115 млн рублей, заключенными с АО «Военторг». По версии следствия, в процессе выполнения данных контрактов он намеренно завышал цены на сырье и материалы, присвоив таким образом несколько десятков млн рублей. Позже на его имущество стоимостью 40 млн рублей был наложен арест.

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