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Главу «Ленбытхима» отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

РИА: глава «Ленбытхима» отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Руководитель компании «Ленбытхим» Денис Михайлов был помещен под домашний арест в Санкт-Петербурге в рамках дела о мошенничестве с государственными контрактами на общую сумму свыше 115 миллионов рублей, заключенными с АО «Военторг». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

«Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отклонил просьбу Главного военного следственного управления СКР о заключении генерального директора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова под стражу. Для него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста,» — говорится в сообщении.

Согласно сведениям следствия, при реализации государственных контрактов на сумму свыше 115 миллионов рублей с АО «Военторг», которые касались поставок для департамента ресурсного обеспечения Минобороны России, Михайлов завышал цены на сырье и материалы, в результате чего присвоил более 20 миллионов рублей.

Отмечается, что «Ленбытхим» исполнял 116 государственных контрактов.

Накануне заместителя главы управления Росгвардии по Республике Крым Виталия Салманова арестовали на два месяца по делу о превышении должностных полномочий.

Ранее главу антимонопольной службы по Вологодской области задержали за взятку и растрату денег.

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