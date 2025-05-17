Необычный дождь прошел в Крыму

Дождь с песком из Африки прошел в Крыму

В ночь с 16 на 17 мая на территории Крыма прошел необычный дождь с песком, который принес южный циклон из Африки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные крымского гидрометцентра.

Отмечается, что в результате действия южного циклона над полуостровом сформировался пыльный шлейф, а с ним пришли частицы песка с территорий Северной Африки.

Сотрудники гидрометцентра подчеркнули, что подобные явления — не редкость. По их данным, последний раз пыльный шлейф с песком наблюдался на территории Крыма в конце апреля 2024 года.

В октябре прошлого года на юге России наблюдались пыльные бури. Стихия, возникшая из-за сильных ветров в Казахстане, обрушилась на Республику Калмыкию и Дагестан, Ставропольский край, Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области. Доцент Южного федерального университета Александр Иошпа назвал происходящее типичной ситуацией и напомнил о «черных бурях» 1970-х, когда в воздух поднимался чернозем.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что сильной жары на неделе не ожидается почти нигде в России.