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Россиянам показали снимки пыльной бури, накрывшей южные регионы России

«Роскосмос» опубликовал снимки пыльной бури, накрывшей регионы Юга России

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Роскосмос

«Роскосмос» в своем Telegram-канале опубликовал снимки пыльной бури, которая накрыла южные регионы России.

«Стихия обрушилась на Республику Калмыкию и Дагестан, Ставропольский край, Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области», — говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что снимки были сделаны с помощью спутника «Метеор-М» № 2-4. Причиной возникновения пыльной бури стали сильные ветры в Казахстане. Пыльная буря постепенно движется в западном направлении.

До этого климатолог, доцент Южного федерального университета Александр Иошпа рассказал РБК, что пыльные бури на юге России будут продолжаться до интенсивных дождей.

Он добавил, что песок «будет висеть, пока атмосфера не промоется», а это произойдет только в начале октября. Климатолог назвал происходящее типичной ситуацией и напомнил о «черных бурях» 1970-х, когда в воздух поднимался чернозем.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

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