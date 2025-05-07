Супруги обнаружили в своем джакузи незнакомца, который оказался рецидивистом

В США рецидивист вышел на свободу и попался, когда принимал джакузи в чужом доме

В США недавно освободившийся преступник проник в чужой дом и решил принять джакузи. Об этом пишет Mirror.

Все произошло 30 апреля в деревне Саранак-Лейк в штате Нью-Йорк. В тот день домовладельцы дома на Амперсанд-авеню вызвали полицию, обнаружив голого мужчину в своей гидромассажной ванне. Они обратились в полицию, которая задержала мужчину, опознав его как 28-летнего Ахиллеса Рейнхардта, который недавно освободился из тюрьмы строгого режима после отбытия наказания за неуважение к суду.

Едва освободившись, Рейнхардт каким-то образом проник на задний двор семьи и взломал здание, в котором находилась гидромассажная ванна. Там его и нашли домовладельцы, а полицейские арестовали. Теперь рецидивиста обвиняют в краже со взломом, преступном хулиганстве, крупной краже, преступном проникновении и преступном хранении краденого имущества.

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