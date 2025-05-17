На Сицилию обрушились ураганные ветры

Остров Сицилия накрыли ливни и ураганные ветры, пришедшие вместе с циклоном из Африки. Об этом сообщило итальянское издание Il Meteo.

Сообщается, что от разгула стихии сильнее всего пострадали Трапанезе, Палермо и Мессина. Из-за непогоды улицы города Пальма-ди-Монтекьяро на юге острова оказались затоплены. За сутки там выпало 130 мм осадков. Порывы ветра при этом достигали скорости в 90-100 км/ч и вырывали из земли деревья и бетонные столбы. На этом фоне власти объявили оранжевый уровень погодной опасности на острове.

В Мессине из-за урагана возник оползень, который заблокировал железнодорожное движение на участке Палермо-Мессина.

Также сообщается о критической ситуации на соседнем острове Стромболи, где из-за чрезвычайной ситуации в качестве меры предосторожности было отключено электричество, а дороги из-за осадков стали непроходимыми.

До этого наводнение в Сицилии произошло в ноябре 2024 года.

Ранее в ряде районов Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение из-за наводнения.