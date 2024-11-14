На Италию обрушилось наводнение

На Италию обрушились мощные ливни. После областей Тоскана и Эмилия-Романья под водой оказалась Сицилия, сообщил итальянский телеканал Сosenza.

В коммуне Джарре всего за шесть часов выпало 400 мм осадков. Обычно такое количество осадков здесь выпадает за шесть месяцев.

Грязь и вода «завладели» регионом, отмечает телеканал. Дожди в сочетании с оползнем превращают улицы городов в реки, уносящие машины и даже лодки. Кроме того, отменены футбольные матчи.

Наводнение на Сицилии нанесло ущерб дорогам, оно сопровождалось внезапными ливнями с градом. Экстренные службы находятся в состоянии постоянной готовности, информации о пострадавших пока нет.

За последние 12 часов на всей территории Сицилии выпало около 500 мм осадков.

В конце октября в Испании произошло крупнейшее за последние 30 лет наводнение. Ливни обрушились на автономное сообщество Валенсия и ряд иных территорий.

Ранее короля Испании забросали грязью в пострадавшей от наводнения Валенсии.