Самый длинный ж/д маршрут Британии сократили спустя более 100 лет после запуска

В Великобритании сократили самый длинный ж/д маршрут спустя более 100 лет работы

Самый длинный железнодорожный маршрут Великобритании, соединявший Абердин (Шотландия) и Пензанс (Англия), был сокращен спустя 104 года после запуска. Об этом сообщает газета Times.

Последний поезд по маршруту протяженностью 1245,6 км, проходящему через живописные пейзажи и занимающему более 13 часов, отправился в пятницу утром. С понедельника поезда будут следовать только до Плимута, расположенного в соседнем графстве.

Сообщается, что причинами сокращения маршрута стали сложности с соблюдением расписания на таком длинном пути (поезда проходят через 35 станций, на остановки уходит более двух часов).

Кроме того, отмечается, что большинство пассажиров используют маршрут для поездок на более короткие расстояния, а полный путь проезжают в основном любители поездов.

До этого в Великобритании в результате столкновения двух поездов пострадали 16 человек.

Ранее в Лондоне пассажирам поезда пришлось спасаться бегством от двух агрессивных белок.