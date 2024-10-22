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В Великобритании столкнулись два поезда, 16 человек пострадали

Sky News: 16 человек пострадали при столкновении поездов в Великобритании

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Depositphotos

16 человек пострадали после столкновения двух поездов в Великобритании, одного спасти не удалось. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Пятнадцать человек были госпитализированы после инцидента, произошедшего в Уэльсе в понедельник вечером», — сообщили представители телеканала.

По данным местной полиции, сейчас нет угрозы для жизни пострадавших.

17 августа семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов во Владимирской области на станции Муром.

В ночь на 13 октября в Карелии вагон грузового поезда сошел с рельсов между станциями Пояконда и Полярный круг. Пострадавших и разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

11 октября в Челябинской области произошло столкновение двух грузовых поездов; сошли с рельсов три порожние платформы и одна платформа с грузом. Один из работников локомотивной бригады получил травмы. Восстановительный поезд был направлен на место происшествия. Движение пассажирских поездов не пострадало.

Ранее в Ленобласти мужчине оторвало руку в аварии с поездом.

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