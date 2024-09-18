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Пассажирам поезда пришлось спасаться бегством от двух агрессивных белок

Daily Mail: в Великобритании две белки напали на пассажиров поезда

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Great Western Railway

Пассажиры аэроэкспресса, следовавшего в один из аэропортов Лондона, вынуждены были покинуть вагон и спасаться бегством от двух агрессивных белок. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в одном из вагонов поезда по дороге в аэропорт Гатвик. Пассажиры заметили двух белок, которые бегали в проходах и пытались найти еду. Сначала милые зверьки не вызвали у людей опасений, когда проводники попытались прогнать незваных гостей, белки начали бросаться на пассажиров.

Им пришлось спасаться бегством и укрыться в соседнем вагоне. После прибытия в пункт назначения сотрудники вокзала в течение получаса выманивали животных из вагона.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае на женщину напал агрессивный бык и нанес серьезные травмы. Животное напало на 44-летнюю женщину в тот момент, когда она пыталась вернуть его в загон. На место оперативно прибыли медики. Пострадавшая с многочисленными травмами, в том числе рваными ранами брюшной полости, была госпитализирована.

Ранее бешеная выдра 41 раз укусила посетителя парка.

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