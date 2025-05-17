Пискарев раскритиковал заявление ЕСПЧ по ситуации с танцем на Кургане Бессмертия

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), посчитав наказание девушке за «кощунственный танец» на Кургане Бессмертия в Брянске нарушением свободы слова, выдал россиянам «индульгенцию» на осквернение воинских мемориалов. Такое мнение высказал глава комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

28 апреля 2019 года россиянка выложила в соцсети видеоролик своего танца на площадке памятника, «выраженную в неприличной форме, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность». Девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей.

На этой неделе ЕСПЧ осудил штраф девушке и назвал наказание нарушением свободы слова.

​«Казалось, нас уже трудно чем-нибудь удивить в поведении чиновников Евросоюза... но Европейскому суду по правам человека вновь это сделать удалось», — написал Пискарев.

По словам парламентария, вердикт ЕСПЧ по ситуации с административным наказанием россиянке — вердикт с «нацистским оттенком».

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