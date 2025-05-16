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В российском городе неизвестный сжег цветы в Вечном огне

В Воронеже неизвестный сжег цветы в Вечном огне
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Telegram-канал СУ СК России по Воронежской области

В Воронеже неизвестный осквернил мемориал, сжигая цветы в Вечном огне. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 15 мая у мемориального комплекса «Памятник Славы». Неустановленное лицо сожгло цветы в Вечном огне. Преступление было зафиксировано прохожими, которые незамедлительно сообщили в правоохранительные органы.

Следователи по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого. В ближайшее время его доставят в следственный отдел, где проведут допрос фигуранта.

Ранее мужчина справил нужду у Вечного огня на Марсовом поле в Петербурге.

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