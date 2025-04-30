В США родители натирали десны маленькой дочери спиртом, чтобы та была «не такой капризной»

Wboy: американцы втирали в десна дочери спирт, чтобы она была более спокойной

В США родители месяц натирали десны маленькой дочери спиртом, чтобы она была «не такой капризной», пишет портал Wboy.

Как рассказали 34-летний Джеймс Смит и его жена, 23-летняя Энджела Талберт, проснулись утром и обнаружили, что дочь не двигается и не дышит. Мать с отцом начали немедленно делать младенцу непрямой массаж сердца и отвезли его в больницу. К сожалению, медикам не удалось спасти малыша.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что условия проживания в доме семьи были неудовлетворительными. В доме не было проточной воды ни на кухне, ни в ванной, наблюдались антисанитарные условия, в том числе наличие тараканов.

Однако ключевым моментом в деле стало заключение судебно-медицинской экспертизы. В печени девочки была обнаружена высокая концентрация этанола — 3,210 г/л, что недопустимо для ребенка такого возраста.

В ходе повторных допросов в апреле этого года Смит и Талберт признались, что регулярно натирали десны ребенка и кожу вокруг спиртом, чтобы девочка была не такой капризной.

Пара была арестована и помещена на время следствия в Центральную региональную тюрьму без права залога.

Ранее в США семейную пару осудили за обращение детей в рабство.