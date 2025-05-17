На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербуржец домогался 16-летней соседки на лестничной клетке

Мужчина приставал к дочери соседки в подъезде дома в Петербурге
close
Shutterstock/evgeniykleymenov

Житель Санкт-Петербурга домогался 16-летней дочери соседки прямо на лестничной клетке. Об этом стало известно 78.ru.

Инцидент произошел вечером 16 мая в подъезде дома на проспекте Металлистов.

Мать пострадавшей обратилась в полицию после того, как ее 16-летняя дочь сообщила о неподобающем поведении соседа. По словам девочки, 56-летний мужчина приставал к ней около своей квартиры.

Петербуржца задержали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Его уже привлекли к административной ответственности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее дедушка несколько лет развращал маленькую внучку в Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами