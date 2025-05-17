Петербуржец домогался 16-летней соседки на лестничной клетке

Мужчина приставал к дочери соседки в подъезде дома в Петербурге

Житель Санкт-Петербурга домогался 16-летней дочери соседки прямо на лестничной клетке. Об этом стало известно 78.ru.

Инцидент произошел вечером 16 мая в подъезде дома на проспекте Металлистов.

Мать пострадавшей обратилась в полицию после того, как ее 16-летняя дочь сообщила о неподобающем поведении соседа. По словам девочки, 56-летний мужчина приставал к ней около своей квартиры.

Петербуржца задержали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Его уже привлекли к административной ответственности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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