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Школьница из Петербурга отдала мошенникам почти полмиллиона рублей за бонусы в игре

Mash: в Петербурге школьница помогла мошенникам обокрасть отца
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Ilya Naymushin/Reuters

В Петербурге девятилетняя девочка отдала мошенникам все накопления отца, когда пыталась получить бонусы в онлайн-игре. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Ребенок взял телефон отца, чтобы поиграть в популярную онлайн-игру и в одном из мессенджеров нашел сообщение о бесплатной раздаче бонусов. Девочка вступила в переписку с неизвестными. Аферисты сообщили, что для получения игровой валюты необходимо предоставить доступ к банковскому счету родителей.

Спустя час отец нашел дочь в слезах, а с его банковского счета пропали 450 тысяч рублей. Выяснилось, что девочка, следуя указаниям злоумышленников, перевела им все накопления родителя. Семья обратилась в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Барнауле мошенники пообещали школьнице игровую валюту и заставили девочку оформить на мать кредит. 10-летняя девочка увидела в сети рекламу квеста в популярной игре, за прохождение которого можно получить игровую валюту. Девочка перешла по ссылке и стала переписываться с неизвестной девушкой, которая сказала взять телефон матери и сфотографировать все приложения. После этого школьница следовала всем инструкциям мошенников – меняла пароли, включала демонстрацию экрана. Мошенники оформили на мать несовершеннолетней кредитную карту, с которой списались 98 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье школьник поджег пункт полиции после знакомства в соцсетях.

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