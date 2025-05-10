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В Подмосковье школьник поджег пункт полиции после знакомства в соцсетях

В Балашихе мальчик поджег пункт полиции из-за мошенников
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Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Школьник из Подмосковья стал жертвой мошенников после знакомства в соцсетях. Об этом сообщает прокуратура региона.

12-летний мальчик стал общаться с новой знакомой, но в какой-то момент собеседница попросила его отправить геолокацию, ребенок просьбу выполнил.

Вскоре аферисты отправили пострадавшему видео, на котором военный рассказывает о скором прилете ракеты по указанному дому, поэтому ему стоит попрощаться с семьей.

Позже «правоохранители» пригрозили ему уголовным делом за отправку геолокации, и предложили сотрудничать, чтобы избежать ответственности. Аферисты потребовали, чтобы школьник нашел дома деньги для «декларирования».

Когда средств не оказалось, для «поимки банды наркоманов» его направили в микрорайон Железнодорожный города Балашиха, где по требованию неизвестных он поджег пункт полиции, и, веря в легенду мошенников, даже не стал скрываться.

На данный момент в ситуации разбираются реальные сотрудники правоохранительных органов.

Ранее московский пенсионер лишился квартиры и 14 млн рублей из-за мошенников.

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