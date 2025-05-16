Мошенники нашли новый способ манипулировать детьми

Мошенники начали активно манипулировать чувствами детей к их родителям. Схема начинается с того, что преступники переводят им небольшую сумму денег, а затем просят ее вернуть. После этого они запугивают детей и говорят, что теперь их родителей обвинят в спонсировании вражеских спецслужб, рассказал IT-эксперт, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с RT.

Ребенка намеренно выводят на эмоции, а затем, уже перепуганному, говорят, что его родителям грозит наказание за государственную измену. Угрожая уголовной ответственностью, преступники вынуждают испуганного ребенка сделать все ради их «защиты», пояснил Зыков.

«При этом детям сообщают, что знают их местожительство. Уже знают их родителей, начинают угрожать последствиями для родителей, и что ребенок может защитить свою семью, если все сделает как следует», — заключил эксперт.

До этого директор по продукту СберМобайла Артемий Пономарёв рассказал «Газете.Ru», что детям начали рассылать сообщения от лица «Почты России» о поступившей посылке. После этого ребенку несколько раз звонят – сначала якобы из «Почты России» для выманивания кода подтверждения, затем от сервиса «Госуслуг», где несовершеннолетнему говорят о взломе аккаунта и микрозаймах. Завершается все запугиванием, иногда от лица ЦБ, когда ребенку говорят о грозящей его родителям уголовной ответственности за спонсирование ВСУ. После такой психологической атаки ребенок соглашается на все требования злоумышленников: отдает семейные накопления из сейфа родителей, переводит личные сбережения.

Ранее мошенники начали рассылать детям фейковые ответы на ЕГЭ и ОГЭ.