Умер вдовец звезды «Девчат» Румянцевой

SНОТ: тело советского дипломата Хштояна нашли в его квартире в Москве

Умер вдовец звезды фильма «Девчата» Надежды Румянцевой — советский дипломат Вилли Хштоян. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

Причиной смерти близкие назвали последствия хронических заболеваний и деменции.

Тело 93-летнего Хштояна нашла в квартире на улице Черняховского в Москве его дочь от первого брака Карина.

Вилли Хштоян был представителем СССР в Египте и Малайзии, председателем Внешпосылторга. В браке со звездой «Девчат» и «Королевы бензоколонки» он прожил 42 года, общих детей у супругов не было.

Накануне в Нью-Йорке в возрасте 92 лет скончался известный американский режиссер и сценарист Роберт Бентон. Бентон в качестве автора сценария и постановщика участвовал в создании таких знаменитых фильмов, как «Бонни и Клайд», «Супермен», «Крамер против Крамера», «Места в сердце», «Билли Батгейт».

Ранее сообщалось, что бывший главный режиссер программы «Время» Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни.