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Новокузнецкий предприниматель поверил в утечку данных и лишился почти 6,5 млн рублей

В Новокузнецке бизнесмен лишился около 6,5 млн рублей, поверив мошенникам
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SuPatMaN/Shutterstock/FOTODOM

Предприниматель из Новокузнецка лишился почти 6,5 миллиона рублей из-за мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

С 39-летним пострадавшим связался «бывший руководитель», на которого мужчина ранее работал. Абонент предупредил бывшего подчиненного о звонке сотрудника правоохранительных органов из-за выявленной на предприятии утечки данных.

Далее аферисты убедили бизнесмена в том, что кто-то пытался взять на него кредиты. Чтобы обезопасить свои средства, необходимо перевести их на указанные реквизиты.

«Несмотря на то, что предприниматель знал о подобной схеме обмана из СМИ, он предпринял все усилия, чтобы как можно скорее «решить проблему», – сообщается в публикации.

Следуя инструкциям злоумышленников, мужчина сделал 26 переводов через банкоматы в разных районах города.

По факту мошенничества сотрудники МВД возбудили уголовное дело, мошенников ищут.

Ранее петрозаводчанка лишилась более чем 4 млн рублей из-за аферистов.

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