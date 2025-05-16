Петрозаводчанка лишилась более чем 4 млн рублей из-за аферистов

Пенсионерка из Петрозаводска поверила в легенду аферистов и отдала им более четырех миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Сначала мошенник представился 75-летней женщине следователем. Он рассказал о незаконных переводах с ее счета неизвестным. Этот человек якобы оформил доверенность без ведома пенсионерки.

Чтобы обезопасить сбережения, петрозаводчанка сняла накопления и перевела на указанный злоумышленниками счет.

«По совету «следователя», она сообщила работникам банков, что средства срочно нужны ей на лечение», – сообщается в публикации.

После того, как женщина выполнила все требования, ей пообещали вскоре рассказать, где хранятся ее деньги, но после этого на связь мошенники не выходили.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. В полиции также напомнили, что «безопасных счетов» не существует и призвали не переводить деньги аферистам.

Ранее лжепрокурор украл у ростовчанина 66,7 млн рублей, предложив обменять криптовалюту.