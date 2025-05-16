Полиция задержала женщину, которая продавала фейковые билеты в Мариинский театр

В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве с билетами на мероприятия Мариинского театра. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Отмечается, что женщину задержали после того, как представители организации обратились в прокуратуру.

«В театре напомнили, что билеты можно приобрести в кассе театра, на официальном сайте, а также у официально уполномоченных организаций», – сообщается в публикации.

Как ранее сообщали местные издания, от действий предполагаемой мошенницы пострадало большое количество людей. Женщина якобы представлялась посредницей и предлагала людям билеты на спектакли по заниженным ценам. Одной из таких постановок стал «Щелкунчик».

В результате большинство пострадавших потеряли от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей, так как брали сразу много билетов. Одна женщина отдала почти четыре миллиона рублей.

Ранее в Ленобласти мужчина притворился внуком пенсионера и пытался украсть 5 млн рублей.