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В США заявили о положительном процессе переговоров по Украине

CNN: переговоры России и Украины в Стамбуле прошли положительнее, чем ожидалось
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Александр Кряжев/РИА Новости

Переговоры между Россией и Украиной, состоявшиеся в пятницу в Стамбуле, прошли «лучше, чем предполагалось». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимного представителя турецких властей.

«Прошло положительнее, чем ожидалось. Они [Россия и Украина — прим. ред.] не использовали обвинительные формулировки», — отметил источник телеканала.

До этого заместитель спецпосланника президента Соединенных Штатов Морган Ортэгус, выступая на телеканале Fox News и комментируя стамбульские переговоры, заявила о неэффективности стратегии истощения России в текущем конфликте. По ее словам, Дональд Трамп активно стремится к мирному урегулированию украинского кризиса.

На данный момент в Стамбуле прошел первый этап переговоров делегаций России и Украины. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в США заявили о тактической победе России в процессе переговоров.

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