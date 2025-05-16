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Звезда бразильских сериалов после пика славы работала уборщицей, чтобы накопить на учебу

Veja: звезда бразильских сериалов бросила карьеру и начала работать уборщицей
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danicarvalhooo/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда бразильских сериалов после пика славы работала уборщицей, чтобы накопить на учёбу, пишет портал Veja.

Даниэла Карвалью, известная по роли Катарины в 18-м сезоне популярного бразильского сериала «Мальхасан», вышедшего в 2010 году, после ухода из телеканала Globo пережила неожиданный поворот в своей жизни. Актриса призналась, что ей пришлось работать уборщицей, чтобы свести концы с концами во время жизни за границей и оплатить учёбу.

Сегодня 38-летняя Даниэла живtт в Ванкувере, где воспитывает двух детей вместе со своим супругом Хуаном Сандином. После ухода из телевидения она переехала из Бразилии и долгое время путешествовала по миру. В частности, она провела восемь месяцев в Ирландии, где совмещала обучение английскому языку с работой.

«Многие были удивлены моей ситуацией, но это реальность человека, который уезжает из страны без больших финансовых запасов. Это непростой труд, и он достоин уважения. Нет ничего постыдного в том, чтобы работать честно», — добавила она.

Последним появлением Даниэлы на телеэкранах стала эпизодическая роль в 2018 году. С тех пор она сосредоточилась на личной жизни и развитии своих проектов вне индустрии развлечений.

Ранее стало известно, что бывшая популярная актриса продает куриные ножки в ларьке на улице.

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