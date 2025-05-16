Звезда бразильских сериалов после пика славы работала уборщицей, чтобы накопить на учебу

Звезда бразильских сериалов после пика славы работала уборщицей, чтобы накопить на учёбу, пишет портал Veja.

Даниэла Карвалью, известная по роли Катарины в 18-м сезоне популярного бразильского сериала «Мальхасан», вышедшего в 2010 году, после ухода из телеканала Globo пережила неожиданный поворот в своей жизни. Актриса призналась, что ей пришлось работать уборщицей, чтобы свести концы с концами во время жизни за границей и оплатить учёбу.

Сегодня 38-летняя Даниэла живtт в Ванкувере, где воспитывает двух детей вместе со своим супругом Хуаном Сандином. После ухода из телевидения она переехала из Бразилии и долгое время путешествовала по миру. В частности, она провела восемь месяцев в Ирландии, где совмещала обучение английскому языку с работой.

«Многие были удивлены моей ситуацией, но это реальность человека, который уезжает из страны без больших финансовых запасов. Это непростой труд, и он достоин уважения. Нет ничего постыдного в том, чтобы работать честно», — добавила она.

Последним появлением Даниэлы на телеэкранах стала эпизодическая роль в 2018 году. С тех пор она сосредоточилась на личной жизни и развитии своих проектов вне индустрии развлечений.

Ранее стало известно, что бывшая популярная актриса продает куриные ножки в ларьке на улице.