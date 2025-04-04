Бывшая популярная актриса продает куриные ножки в ларьке на улице

Бывшая популярная азиатская актриса теперь продаёт куриные ножки в ларьке на улице, пишет New Straits Times.

Экс-актриса Каспер Чан, известная по различным сериалам, совершила неожиданный карьерный поворот – теперь она владеет ларьком по продаже куриных ножек в Гонконге. 42-летняя знаменитость рассказала об этом в своём аккаунте в соцсетях.

«Я здесь, чтобы научиться вести бизнес. Хочу стать королевой куриных ножек!», — пишет она.

Чан, дебютировавшая в шоу-бизнесе в 2001 году после участия в конкурсе «Мисс Гонконг», снималась в таких популярных драмах, как «Добродетели гармонии II», «Войны родственников» и «7 дней из жизни». Её последней работой стала роль в сериале «За пределами радуги».

Решение актрисы сменить гламурную жизнь на скромный бизнес вызвало волну поддержки в соцсетях. Комментаторы желают ей удачи и хвалят за смелость и трудолюбие.

Ранее продавщица стритфуда из Малайзии стала популярной благодаря своей внешности.