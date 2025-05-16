На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Родители напоили ребенка оливковым рассолом в качестве наказания, его не спасли

В США родители наказали мальчика питьем оливкового рассола, ребенок не выжил
close
Shutterstock

Семилетнему мальчику понадобилась помощь медиков после необычного наказания. Об этом сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел в Колорадо. Маленького ребенка доставили в больницу после того, как его несколько раз вырвало и он стал вести себя странно. Медики оказали помощь мальчику, но спасти не смогли.

Позже выяснилось, что всех пятерых детей в семье родители наказывали, заставляя пить оливковый рассол. При этом к моменту, когда его привезли в медучреждение, ребенок был обезвожен, и в такой ситуации рассол мог серьезно повлиять на состояние мальчика.

Тем не менее, суд не признал родителей виновными. Это возмутило активистов по защите прав детей.

Известно, что пострадавший был единственным приемным ребенком в семье. Его приемная мать утверждала, что неродной сын ненавидел ее, у него якобы были особенности развития, которые мешали ей. Она также обращалась к лечащему врачу, которого женщина просила дать мальчику более сильные таблетки, чтобы подавлять его активность.

Спустя чуть менее года после инцидента у родителей мальчика родился еще один сын.

Ранее в Омске отец полтора года избивал дочь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами