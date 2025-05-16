Родители напоили ребенка оливковым рассолом в качестве наказания, его не спасли

Семилетнему мальчику понадобилась помощь медиков после необычного наказания. Об этом сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел в Колорадо. Маленького ребенка доставили в больницу после того, как его несколько раз вырвало и он стал вести себя странно. Медики оказали помощь мальчику, но спасти не смогли.

Позже выяснилось, что всех пятерых детей в семье родители наказывали, заставляя пить оливковый рассол. При этом к моменту, когда его привезли в медучреждение, ребенок был обезвожен, и в такой ситуации рассол мог серьезно повлиять на состояние мальчика.

Тем не менее, суд не признал родителей виновными. Это возмутило активистов по защите прав детей.

Известно, что пострадавший был единственным приемным ребенком в семье. Его приемная мать утверждала, что неродной сын ненавидел ее, у него якобы были особенности развития, которые мешали ей. Она также обращалась к лечащему врачу, которого женщина просила дать мальчику более сильные таблетки, чтобы подавлять его активность.

Спустя чуть менее года после инцидента у родителей мальчика родился еще один сын.

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