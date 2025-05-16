Студентка потребовал вернуть плату за обучение, поймав профессора на использовании ChatGPT

Студентка потребовала вернуть плату за обучение в университете после того, как поймала профессора на использовании чат-бота ChatGPT, пишет NDTV.

Элла Стэплтон, выпускница Северо-Восточного университета, подала официальную жалобу с требованием вернуть часть платы за обучение после того, как обнаружила, что ее профессор по бизнес-курсу тайно использовал ChatGPT для подготовки лекционных материалов.

По ее словам, она заподозрила неладное, когда заметила в учебных материалах явные признаки использования ИИ: повторяющиеся опечатки, странные изображения и даже ссылку на ChatGPT в библиографии. Одним из самых тревожных моментов стало появление графических изображений людей с лишними конечностями.

Разочарованная тем, что вместо качественных лекций студентам предоставлялись материалы, созданные ИИ, Стэплтон подала официальную жалобу. В ней она указала не только факт использования искусственного интеллекта без уведомления, но и недостатки в методах преподавания курса. Американка потребовала возврат средств в размере $8000.

«Он [преподаватель] говорит нам не использовать его [ChatGPT], а потом использует его сам», — заявила она.

После серии внутренних встреч университет отклонил претензию Стэплтон. Однако профессор курса Рик Эрроуд признал, что использовал такие инструменты, как ChatGPT, Perplexity и Gamma — генератор презентаций на основе ИИ — для создания лекций. Он также отметил, что впредь будет более внимательно подходить к вопросу использования технологий в образовании.

Ранее ChatGPT посоветовал британке срочно идти в больницу, сделав анализ ее руки по фото.