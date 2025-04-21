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ChatGPT посоветовал британке срочно идти в больницу, сделав анализ ее руки по фото

Mirror: ChatGPT посоветовал британке сходить к врачу, сделав анализ ее родинки на руке
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В Англии женщина записалась на прием к врачу после того, как чат-бот ChatGPT сообщил, что ее родинка на руке может быть симптомом рака, пишет Mirror.

Тринити Дэвенпорт из Уэльса обратилась к ChatGPT с необычной просьбой — погадать по руке, надеясь узнать что-то о своей личной жизни. Однако вместо предсказаний о любви искусственный интеллект выдал куда более важное предупреждение.

Отправив фото своей ладони в чат, девушка получила неожиданный ответ: ИИ обнаружил подозрительную родинку под указательным пальцем и настоятельно рекомендовал показать ее дерматологу. Алгоритм предположил возможную акральную лентигинозную меланому — редкую, но опасную форму рака кожи.

«Я просто хотела немного развлечься, а получила потенциально жизненно важную информацию», — поделилась Тринити.

Родинка появилась у нее еще в 2020 году после рождения сына, но раньше она не придавала ей значения. После этого британка записалась к врачу и теперь ожидает приема. Она спокойно относится к ситуации, учитывая свой предыдущий медицинский опыт, но признается, что если окажется, что бот действительно спас ей жизнь, то она будет ему бесконечно благодарна.

Ранее инженеры изготовили робота для сбора помидоров по советам Chat-GPT.

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