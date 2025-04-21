ChatGPT посоветовал британке срочно идти в больницу, сделав анализ ее руки по фото

В Англии женщина записалась на прием к врачу после того, как чат-бот ChatGPT сообщил, что ее родинка на руке может быть симптомом рака, пишет Mirror.

Тринити Дэвенпорт из Уэльса обратилась к ChatGPT с необычной просьбой — погадать по руке, надеясь узнать что-то о своей личной жизни. Однако вместо предсказаний о любви искусственный интеллект выдал куда более важное предупреждение.

Отправив фото своей ладони в чат, девушка получила неожиданный ответ: ИИ обнаружил подозрительную родинку под указательным пальцем и настоятельно рекомендовал показать ее дерматологу. Алгоритм предположил возможную акральную лентигинозную меланому — редкую, но опасную форму рака кожи.

«Я просто хотела немного развлечься, а получила потенциально жизненно важную информацию», — поделилась Тринити.

Родинка появилась у нее еще в 2020 году после рождения сына, но раньше она не придавала ей значения. После этого британка записалась к врачу и теперь ожидает приема. Она спокойно относится к ситуации, учитывая свой предыдущий медицинский опыт, но признается, что если окажется, что бот действительно спас ей жизнь, то она будет ему бесконечно благодарна.

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