Видеоблогер Пуркин, журналистка Лученко и правозащитница Зудиева признаны иноагентами

Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов видеоблогера Дмитрия Пуркина, журналистку Ксения Лученко и правозащитницу Лутфие Зудиеву. Соответствующие данные размещены на официальном сайте ведомства.

В материале сказано, что Зудиева распространяла «недостоверную информацию» о политике властей РФ, участвовала в продвижении материалов иностранных агентов, а также получала иностранную поддержку и взаимодействует с зарубежными организациями.

Пуркин распространял «недостоверные сведения» о решениях властей и ВС РФ, критиковал спецоперацию на Украине, проживает за границей.

Лученко внесена в список иностранных агентов, так как публиковала материалы, дискредитирующие ВС РФ и участвовала в интервью на платформах иностранных агентов.

Также в обновленный реестр Минюста вошли М.О. Комин (создавал контент для иностранных агентов и нежелательных организаций, выступал против спецоперации на Украине, проживает за пределами России), «Независимая ассоциация врачей» (обвинена в «искажении информации» о госполитике и системе власти, участвовала в антивоенных кампаниях), «Европейский Петербург» (распространял материалы, формирующие «негативный образ ВС РФ», среди учредителей — лица из реестра иноагентов, «Земский съезд» (публиковала контент иностранных агентов, организаторы включены в реестр).

Ранее в Севастополе запретили песни иноагентов.