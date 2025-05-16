Юные москвичи приняли участие в Арктическом диктанте

В Москве более пяти тысяч школьников и студентов колледжей написали Арктический диктант, который стал первым этапом отбора в Большую арктическую экспедицию на мыс Челюскин. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Участники диктанта отвечали на 30 вопросов о географии, истории, экологии и экономическом значении Крайнего Севера.

В этом году Большая арктическая экспедиция пройдет в пятый раз и будет посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне. 14 юных москвичей, которые пройдут отбор, состоящий из нескольких этапов (тестирования, практические испытания и учебно-тренировочные сборы), отправятся на мыс Челюскин, где проведут исследования и благоустроят мемориальный комплекс.

25 апреля на более чем 35 тыс. площадках по всей России и более чем в 90 странах мира в седьмой раз прошел «Диктант Победы». Организатором акции выступил оргкомитет партии «Единая Россия» «Наша Победа». Председатель фракции Дмитрий Медведев отметил, что мероприятие поможет участникам глубже осознать, что они являются частью великой истории страны.

Ранее герой России стал чтецом «Тотального диктанта» в Екатеринбурге.