Герой России стал чтецом «Тотального диктанта» в Екатеринбурге

Герой России, пилот авиации Дамир Юсупов стал чтецом «Тотального диктанта» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба фонда «Тотальный диктант».

Как отметила председатель молодежного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в СО, эксперт общественной палаты Свердловской области Алена Бурундукова, принявшая участие в «Тотальном диктанте», участие в подобном мероприятии поддерживает идею грамотности в России.

«Акция объединяет людей разных возрастов и профессий, и я горжусь тем, что могу быть частью этого события», — написала она на своей странице «ВКонтакте».

После «Тотального диктанта» Дамир Юсупов пообщался с участниками и рассказал им о своей профессии пилота.

Всего в этом году участие в «Тотальном диктанте» приняли 1 329 047 человек со всей России. Текст для диктанта «Косточка мамонта» в этом году написала финалистка премии «Ясная Поляна» Марина Москвина.

На других площадках чтецами стали народный артист России Дмитрий Певцов, музыкант Родион Газманов, продюсер и ведущая Яна Чурикова, журналист и публицист Анатолий Вассерман и другие.