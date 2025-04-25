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В России прошел «Диктант Победы»

«Единая Россия» в седьмой раз провела «Диктант Победы»
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Екатерина Штукина/Единая Россия

На более чем 35 тыс. площадок по всей России и более чем в 90 странах мира в седьмой раз прошел «Диктант Победы» «Единой России», сообщает пресс-служба партии.

Как отметил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, «Диктант Победы» является самой масштабной исторической акцией партии.

«В этом году диктант станет самым масштабным за всю историю. Его пишут более 2 млн человек во всех регионах странах и других странах мира», — сказал он, открывая «Диктант Победы».

По его словам, «Диктант Победы» — это посвящение прошлому.

«Великие победы всегда рождаются из любви – к семье, к стране, к своему народу. Любовь помогла выстоять тогда. И помогает нам сейчас», — отметил Медведев.

Он добавил, что диктант поможет участникам глубже осознать, что они являются частью великой истории России.

Также перед началом диктанта на площадках прошло несколько телемостов. Участников акции приветствовали космонавты, члены экипажа МКС Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, а также ветеран ВОВ Николай Имчук.

В заключении на центральной площадке впервые прозвучал гимн акции - «Знать, чтобы помнить». Его исполнили заслуженный артист России Денис Майданов, Народная артистка России Лариса Долина, Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии и самый детский в мире музыкальный театр «Домисолька».

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