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В Ростове произошла массовая драка с участием более чем десяти человек

В Ростове полицейские проводят проверку после массовой драки

В Ростове-на-Дону полицейские выясняют обстоятельства массовой драки. Об этом сообщает Donday.ru.

Инцидент произошел на улице Максима Горького. На кадрах с места инцидента заметно, что в потасовке принимают участие более десяти человек. Некоторые из них толкают друг друга, часть – пытаются успокоить. При этом многие молодые люди стоят на проезжей части.

Спустя некоторое время на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, после этого конфликт исчерпался. Известно, что в драке никто серьезных травм не получил. Что стало причиной произошедшего, не уточняется.

«Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств происшествия», – сообщается в публикации.

Инцидент повлиял на ситуацию на дороге. Из-за потасовки движение на участке было затруднено.

До этого в Подмосковье десять человек устроили массовую драку. После потасовки на месте очевидцы заметили автомобиль скорой помощи.

Ранее из-за семейной ссоры в Самаре произошла массовая драка подростков со взрослыми мужчинами.

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