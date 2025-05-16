Супруга из мести отрезала мужчине половые органы и съела их с фасолью

В Бразилии женщина приготовила половые органы мужа с фасолью и съела

Жительницу Бразилии подозревают в том, что она отрезала супругу половые органы. Об этом сообщает Ultimo Segundo.

Инцидент произошел в штате Акри. По данным издания, женщина проживала вместе со своим 37-летним супругом. В какой-то момент мужчина пропал, и родственники обратились в полицию.

Позже бразильца обнаружили недалеко от дома, где он проживал с женой, но спасти его не смогли. Когда сотрудники правоохранительных органов стали выяснять обстоятельства произошедшего и опрашивать его супругу, женщина предоставила противоречивую информацию, и у полиции появились подозрения.

Спустя некоторое время супруга призналась, что узнала, что в социальных сетях ее возлюбленный смотрит контент непристойного характера. Чтобы отомстить, она напала на мужчину и отрезала ему половые органы. Бразильянка также призналась, что приготовила их с фасолью и съела часть блюда.

На данный момент правоохранители расследуют дело. Будет ли женщина проходить психологическую экспертизу, не уточняется.

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